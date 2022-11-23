Газификация мегаполиса идет по плану

Работы по газоснабжению ведутся согласно утвержденному графику, сообщили в акимате и рассказали о том, в какие населенные пункты проведут природный газ в ближайшее время.

На сегодняшний день голубым топливом охвачены 93% населения. До конца года к системе природного газа подключатся населенные пункты «Батыс,» «Аргымак», «Актас», «Актас-2», «Акжар», «Кокбулак», «Нуртас», «Туран» (2 очередь). А это означает, что 34 тысячи жителей получат доступ к качественному и доступному газу.

В настоящее время ведется работа совместно с шымкентским производственным филиалом «КазТрансГазАймак». Об этом сообщил руководитель городского управления энергетики и развития инфраструктуры Булатбеков в ходе встречи с жителями населенного пункта Батыс и провел разъяснительную работу с населением.

«Мы всесторонне рассматриваем возможности для решения всей работы в течение 1 месяца или даже быстрее. Закон у нас общий, оформление документов ведется в соответствии с ним. Устраняются недостатки, оставленные в ходе строительства. Несмотря на то, что работы, завершающиеся в конце года, идут по запланированному графику, в ноябре уже прохладно. Мы с лета рассказываем и объясняем жителям вопрос разгрузки угля»,- сказал руководитель управления.

В населенном пункте «Батыс» проложено 49 километров газопровода, полностью завершены строительные работы. В настоящее время ведутся подготовительные работы для подключения жилых домов к газу. Над этим работает «КазТрансГазАймак».

В настоящее время 93% жителей южного мегаполиса уже обеспечены природным газом. Этот показатель до конца года планируют довести до 94,7%. А именно, до конца года природный газ проведут в населенные пункты — «Батыс,» «Аргымак», «Актас», «Актас-2», «Акжар», «Кокбулак», «Нуртас», «Туран» (2 очередь).