В Мажилисе Казахстана 10 апреля одобрили в первом чтении законопроект о реформе ЖКХ. Согласно документу для жителей многоквартирных домов вводится обязательный ежемесячный платеж за капитальный ремонт в размере 12 тенге, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Ранее в Казахстане уже существовал платеж за капремонт, который составлял 51 тенге, однако он не был обязательным. Ставка нового платежа в 12 тенге является минимальной, по желанию собственников жилья она может быть выше. Другое новшество — смена формы управления многоквартирными домами. Вместо кооперативов собственников квартир (КСК) появятся объединения собственников имущества (ОСИ). Если КСК сейчас, как правило, управляют несколькими домами, то ОСИ будут создаваться на каждый отдельный дом.

У каждого ОСИ будет свой отдельный текущий и сберегательный счет. По мнению авторов законопроекта, это сделает расходование средств более прозрачным. Для этого также планируется создать информационную систему, в которой жители смогут контролировать доходы и расходы по дому, мониторить работу управления своего ОСИ, оставлять свои обращения по вопросам ЖКХ. Законопроект также предусматривает возможность получения займов на проведение капитального ремонта. По расчетам Жилстройсбербанка, процентная ставка по этим займам составит 2% годовых.

Законопроект предлагает ввести норму, по которой подобный кооператив можно будет создать только для строительства одного многоквартирного дома. Количество членов кооператива не должно превышать количество квартир, строительство будет осуществляться только после государственной регистрации и при наличии земельного участка с правом аренды или правом собственности. Этим нововведением предлагается противостоять созданию финансовых пирамид.

О готовящейся реформе ЖКХ правительство объявило в ноябре 2018 года. По замыслу Кабмина, новый закон должен упорядочить сферу управления домами и повысить качество услуг ЖКХ. Планы властей вызвали критику специалистов, которые заявили, что в результате реформы вырастут тарифы для населения.