В МВД РК опровергли информацию, которая распространяется через социальные сети о красивых автомобильных номерах с приставкой «NUR». Это очередной фейк.

В тексте, который распространяется в месенджерах, говорится о том, что » с сегодняшнего дня расширился список красивых номеров с буквами «NUR» вместо «kz»

Теперь можно получить номер на автомобиль не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и буквенными комбинациями с символом ниже флага. Для этого необходимо обратиться в спецЦОН, оформить заявку и уплатить госпошлину в размере 5700 МРП (143 925 тенге)

Напоминаем, что приобретаемые номера, кроме красоты, никаких преимуществ не дают».