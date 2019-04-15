В Нур-Султане пресечена противоправная деятельность полицейских.

В августе 2018 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника УБН Департамента полиции г.Нур-Султан подполковника полиции М.Кантурина и следователя Следственного управления ДП старшего лейтенанта полиции М.Әзімхан, причастных к сбыту героина (весом 658 гр.) и злоупотреблению должностными полномочиями.

29 марта 2019 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Нур-Султан М.Кантурин и М.Әзімхан признаны виновными по ч.3 ст.366 УК РК, а также М.Кантурин дополнительно по ч.3 ст.297, ч.1 ст.361 УК РК и осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной и средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщает пресс-служба КНБ РК.