Около 60 человек в Шымкенте чувствуют себя обманутыми после того, как сходили на бесплатное обследование в частную клинику, которая обещала вернуть им красоту и здоровье.

Пройти бесплатное обследование и забыть о проблемах со здоровьем — такое предложение стали получать по телефону жители Шымкента.

И предлагающие, в общем, не лгут. После того, как люди подписывают договор с медицинским учреждением, проблемы здоровья, действительно, отходят для них на второй план. А на первый выходит — погашение внушительных денежный кредитов, который появляется у многих пациентов.

Дочь одной из пациенток клиники удивлена тем, как легко уговорили ее маму взять большой кредит на непонятное лечение.

Елена Николаевна, дочь клиентки клиники: «Я когда приехала, неожиданно узнала, что мою маму облапошили, что навязали взять ей кредит. Хотя и у нее есть уже кредит. Договор общий, что за лечение не ясно. А обходится все это в 300 тысяч тенге».

Ольга Васильевна, бывший пациент: «Как-то мне позвонили и пригласили придти, чтобы провести бесплатное обследование на новейшем аппарате, выявить все мои болезни. Вы знаете, они так зомбируют вас, просто за пять минут они взяли и оформили кредит. Я в шоке. Они не дали прочитать ни договора, ни перечень болезней. Знаете, когда в самом банке берешь кредит, сидишь оформляешь, потом ждешь, что одобрят. А тут раз и все готово».

В свои 62 года моя мама Аминат Курбановна тоже не ожидала, что под старость лет попадет в кредитную кабалу, — говорит дочка пенсионерки.

Дочь Аминат Курбановой: «Маме дали карточку, сказали поставить подпись, мама без очков не видит, она сказала очков нет. Но в тот момент удостоверение у нее уже забрали, даже не спросили, в итоге она подписала, как оказалось, кредит.

Но лечение не помогло, ей назначили массаж, а после него ее стошнило, два дня дома лежала никакая, а на третий день скорая забрала — у нее инсульт произошел. Я пришла в клинику, спросила: кто будет отвечать за инсульт? Оказалось, что многие врачи уже уволились. Нам насчитали 140 тысяч тенге. За что спрашиваю я? За то, что покалечили? Нас таких обманутых 60 человек».

Скажем так, схема эта не новая, такие клиники растут, как грибы после дождя не только в Казахстане, но и в России, в других странах СНГ. И принцип их работы прост, как три копейки. Сначала делают заманчивое предложение, от которого нельзя отказаться. Бесплатный прием, обследование. процедура, диагностика. А потом у пришедших на прием чудо-аппараты отыщут букет страшных заболеваний, а панацеей от них станет лечение в этой клинике. Да еще и на выгодных условиях. Нет денег? Тогда, пожалуйста, в два счета оформят кредит.

Клиники подобного рода меняют свои названия, но принцип действия у них одинаковый. Сложнее всего в этой ситуации отказаться от услуг и аннулировать кредит.

Тем кто отказался от дальнейшего лечения, в этой клинике подписали договор об аннулировании, но с обязательством выплатить остаток кредитной суммы. Но вот уже как три месяца из банка бывшим пациентам по телефону сообщают, что у них кроме основного долга в банке из-за просрочки растет еще и пеня.

Разбираться в ситуации должны компетентные органы и первое, что нужно сделать -обратится в административный суд с заявлением.

Журналисты тоже попытались поговорить с персоналом клиники. Вместе с клиентами зашли в здание. Но в разгар рабочего дня на месте, как выясняется, нет руководства. Видимо, поняв, что просто так они не уйдут, сотрудник предлагает пройти к заместителю клиники, которая отказалась говорить на камеру, поэтому пришлось записать только голосовую беседу с ней.

«Банковский кредит бывает двух видов: денежный и товарный, вот туда и входят медицинские услуги. В связи с затруднительным финансовым положением клиники произошла задержка. До решения суда пеню и все остальное оплачивает сам жалобщик. Пусть обращаются в суд», — таким был ее короткий ответ.

Клиенты объединяются. Те, кто считает персонал клиники мошенниками, уже несколько десятков. В ближайшее время люди планируют написать коллективное заявление в административный суд по факту мошенничества.