15 новых швейных машин подарили братья мусульмане центральной мечети г.Шымкента. Имамы планируют организовать небольшой цех по шитью одежды и возможно заняться благотворительностью.

Девушки, женщины и даже бабушки спешат записаться на мастер-классы по пошиву одежды. В шымкентском медресе скоро откроются курсы кройки и шитья.

15 швейных машин — это подарок от центральной городской мечети.

Балжан Досжанова, духовный учитель женского сектора при Центральной мечети г. Шымкента: «Мы благодарны, что нам сделали такой подарок. Обучаться шитью — это очень полезное занятие для любой женщины. Мы также планируем, что здесь смогут бесплатно обучаться и получать сертификаты все женщины, даже те, кто не обучается духовным дисциплинам».

Имамы надеются, что со временем, это перерастет в благотворительный проект. Сшитые мастерицами вещи, будут раздавать нуждающимся.

Меирбек Сарсенбаев, наиб имам центральной мечети г. Шымкента: «Одежду, которую сошьют женщины, мы сможем раздавать малообеспеченным семьям».

Секретам кройки и шитья в медресе начнут обучать с 4 июня, после окончания Оразы. Отличницы учебы получат сертификаты.