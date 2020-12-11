В Шымкенте набирает обороты социальное предпринимательство. В городе открылись бесплатные курсы кройки и шитья для жительниц третьего мегаполиса.

В швейной мастерской — стоит шум, стук и гул. Молодые мамы осваивают востребованную специальность на курсах кройки и шитья. Социальный проект запустили волонтёры благотворительного фонда. Они не только помогают продуктами, вещами и деньгами, а дают в руки, так называемую «удочку» — обучают профессии, учат зарабатывать самостоятельно.

Сейчас швейному делу в мастерской обучаются пять женщин. Это молодые мамы в декрете из малообеспеченных и многодетных семей. Они не успели получить профессию, но у каждой из них есть большой потенциал. Все они хотят наладить свою жизнь и дать детям уверенность в будущем.

У 32-ух летней Майры Жаугашовой шестеро детей. Женщина раньше работала нянечкой. Частые больничные по уходу за своими детьми, работодателю не понравились, женщине пришлось уволиться. Шить, говорит Майра, можно и на дому, совмещая материнство с работой.

«Я работала в детском саду, но из-за того что нужно было присматривать за своими детьми, пришлось уволиться. Сейчас я уже месяц обучаюсь на курсах кройки и шиться. Мне очень нравится. Нам уже сейчас дают простые заказы, которые оплачиваются. Моя цель — закончить курсы, обучиться, брать заказы и купить швейную машинку, чтобы самой уже шить дома и зарабатывать самостоятельно», — рассказала Майра.

Идея, открыть курсы швейного дела, возникла у волонтеров давно. К реализации приступили в этом году. Первый поток учениц — нуждающиеся мамочки из числа подопечных фонда, которые хотят учиться.

«Мы проводим обучение на профессию — швея, закройщик, модельер конструктор. Это у нас социальный проект, идея запуск швейного цеха для женщин, которые по каким- либо причинам не смогли получить образование, у нас эта мысль появилась достаточно давно. Мы с Гузаль вынашивали эту идею долго», — говорит Нуржамал МИРЖИБАЕВА, волонтер благотворительного фонда «Ана Жолы».

Есть идея, нашлись и спонсоры. При их поддержке удалось закупить столы, стулья, а главное, пять швейных машин, на которых и обучаются ученицы курса.

«Уже работают с тканью, кто-то отшивает уже сложные изделия. Мы в дальнейшем хотим наших учениц трудоустраивать, лучших мастеров оставить у себя в коллективе. Мы уже потихоньку формируем свой коллектив. Чтобы в дальнейшем наш благотворительный фонд мог участвовать в тендерах, брать заказы, чтобы на нашей базе женщины могли зарабатывать», — рассказывает Нуржамал МИРЖИБАЕВА.

По словам профессиональных швей, при желании обучиться можно всего за три месяца. Первые ученицы оказались прилежными и старательными. Учителя говорят, толк будет. Набор на следующий поток на бесплатных курсов кройки и шитья уже начался. Желающие смогут начать обучение в следующем году.

Анастасия Новикова