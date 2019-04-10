Ученики отдаленных сел и районов осваивают основы робототехники.

Первые IT кабинеты, оснащенные современной оборудованием и факультативными занятиями по робототехнике появились в селе Абай, Келесского района. Благодаря им способные ребята смогут учиться собирать «умных» роботов и изобретать новые гаджеты.

Скейт с управлением и небольшим мотором, весом 6 кг — детище Мухтара Даулетбая из села Абай. Юный изобретатель потратил два года на тюнинг недорогого скейта. Для этого ему понадобилось 90 тысяч тенге, в основном детали заказывал из интернета, говорит ученик. Мухтар Даулетбай, ученик школы № 73 села Абай хочет углубленно изучать физику и выучиться заграницей.

— Я хочу обучиться заграницей и дальше заниматься изобретательством. Мне бы хотелось чтобы и в моей стране появлялись новые изобретения и технологии.

Чтобы оснастить один кабинет 3D принтерами, ноутбуками, подключенными к мелким роботам, а также всем необходимым программным обеспечением, необходимо 7,5 миллионов тенге. Для открытия 12 кабинетов по области было выделено 90 млн тенге.

Сегодня Абайскую школу можно назвать самой продвинутой, поскольку кроме робототехники, дети здесь занимаются также моделированием и программированием. Занятия по робототехнике для учеников среднего звена проходят раз в неделю, сейчас ребята готовятся выступить на конкуре Казроботекс, который пройдет в конце апреля.

Жания Алимжан