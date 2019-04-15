Запущен новый международный автобусный маршрут Самарканд – Туркестан

Узбекистан и Казахстан запустили новый международный автобусный маршрут Самарканд – Туркестан сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.

Рейсы по маршруту выполняются раз в день каждой из сторон. Пассажиры перевозятся с автовокзала «Алтын Орда» в Туркестане до автовокзала «Самарканд» в Самарканде и назад.

Время отправления автобусов с обоих автовокзалов – 18.00.

В ходе маршрута автобусы делают небольшие остановки в казахстанском Шымкенте и узбекистанских Гулистане и Джизаке. Стоимость поездки составляет четыре тысячи тенге (около 10 долларов).

По мнению властей двух стран, автобусное сообщение между Туркестаном и Самаркандом повлияет на увеличение потока туристов, приезжающих в Узбекистан и Казахстан.Напомним, что в декабре прошлого года Казахстан и Узбекистан запустили новый международный автобусный маршрут по направлению «Туркестан – Ташкент».

Автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Однако в начале января 2018 года Узбекистан и Казахстан вновь запустили прямое международное автобусное сообщение по маршруту «Ташкент – Шымкент», а в апреле – по маршруту «Ташкент – Алматы».