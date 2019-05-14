1. Когда состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан?

9 июня 2019 года. Основание – Указ президента №18 от 9 апреля 2019 года «О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан».

2. В связи с чем в 2019 году проводятся внеочередные выборы?

19 марта 2019 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. В своем обращении к народу Назарбаев заявил: «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве Президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана».

С 20 марта 2019 года действующим Президентом Республики Казахстан, согласно Конституции, стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. По Конституции, он должен был быть главой страны до окончания выборного срока Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Напомним, на внеочередных выборах, которые состоялись 26 апреля 2015 года, победу с результатом 97,7% избирателей одержал Нурсултан Назарбаев. Он был избран на пятилетний срок. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в апреле 2020 года.

3. Когда было объявлено о проведении внеочередных выборов Президента РК?

9 апреля 2019 года в своем телеобращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов, которые должны состояться 9 июня 2019 года. По словам президента это необходимо для снятия любой неопределенности. Перед тем, как огласить это решение, 8 апреля были проведены консультации с участием председателя Сената парламента Дариги Назарбаевой, премьер-министра РК Аскара Мамина, председателя Конституционного Совета РК Кайрата Мами, заместителя председателя Мажилиса парламента Владимира Божко. 9 апреля была также проведена встреча с руководством политических партий «Нур Отан», Демократической партии Казахстана «Ак жол», Коммунистической народной партии Казахстана и Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

4. Каким качествам должен соответствовать кандидат в президенты РК?

Эти требования оговорены Конституцией и Конституционным Законом «О выборах в РК»:

— гражданство по рождению;

— проживание на территории РК последние 15 лет;

— высшее образование;

— возраст не моложе 40 лет;

— обладание активным избирательным правом;

— опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет;

— свободное владение государственным языком.

Поддержка кандидатов в Президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. По состоянию на 01 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11.814.019 граждан, обладающих правом голоса.

5. Сколько будет потрачено на проведение выборов?

ЦИК запросил 12 млрд. тенге на проведение досрочных выборов президента, из которых порядка 70% средств будут потрачены на заработную плату сотрудникам избирательных округов. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов,

6. Сколько средств выделяется каждому кандидату в президенты?

Каждому кандидату выделяется порядка 7,5 млн тенге, которые будут направлены на гарантированный доступ для выступления с предвыборными программами в СМИ. При этом расходы могут составить более заявленной суммы в связи с изменением рыночных цен. А еще каждый кандидат сможет задействовать пожертвования и другие деньги (спонсорские).

7. Каков календарный план проведения выборов?

10 апреля 2019 года ЦИК Казахстан утвердил план-график основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента РК, а также утверждены формы избирательных документов.

С 10 по 28 апреля прошло выдвижение кандидатов;

11 мая завершилась регистрация кандидатов;

с момента регистрации кандидата – до конца 7 июня пройдет предвыборная агитация;

8 июня: день тишины;

9 июня с 7:00 до 20:00 часов: день голосования;

с 10 по 11 июня: подведение предварительных итогов;

с 10 по 16 июня: установление результатов выборов и регистрация избранного президента.

8. Кто будет бороться за пост президента страны?

В предвыборной гонке в этом году участвуют семь человек. Правящую партию Казахстана Nur Otan представляет Касым-Жомарт Токаев, Садыбек Тугел выступает от общественного объединения «Ұлы дала қырандары» (Орлы великой степи), Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов, Дания Еспаева – от партии «Ақ жол» («Светлый путь»), Толеутай Рахимбеков – от партии «Ауыл», Жамбыл Ахметбеков – от КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана) и Амиржан Косанов – от движения «Ұлт тағдыры» (Судьба нации).

9. Как будет проходить предвыборная агитация за кандидатов? И каковы ее сроки?

Предвыборная агитация началась сразу же после окончания регистрации, то есть с 18 часов 11 мая. Продлится она до 00.00 дня, предшествующего дню голосования, то есть 8 июня. Днем тишины является суббота, 8 июня.

10. Как кандидаты могут агитировать за себя?

Предвыборная агитация проводится кандидатами для того, чтобы побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата, политическую партию.

При этом каждый зарегистрированный кандидат может агитировать избирателей через средства массовой информации (путем размещения агитационных материалов: статей, интервью и другое).

Кандидат может проводить публичные предвыборные мероприятия (предвыборные собрания и встречи с избирателями, публичные предвыборные дебаты и дискуссии, митинги, шествия, демонстрации и иные предвыборные мероприятия в порядке, установленном Конституционным законом о выборах), а также проводить личные встречи (сам или его доверенные лица) с избирателями.

Также кандидаты могут агитировать за себя путем выпуска или распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

11. Что запрещено делать во время предвыборной агитации?

Государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам в период предвыборной агитации при исполнении ими служебных обязанностей запрещено агитировать за того или иного кандидата.

Агитировать выборщиков также запрещено военнослужащим Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работникам органов нацбезопасности, правоохранительным органам, судьям, членам избиркомов и религиозным объединениям.

Кандидатам, являющимся должностными лицами госорганов, запрещается использовать преимущества своего должностного или служебного положения. В частности, кандидатам нельзя привлекать лиц, находящихся в подчинении или в другой служебной зависимости, к осуществлению предвыборной агитации, за исключением случаев, когда указанные лица осуществляют агитацию в качестве доверенных лиц кандидата.

Использовать помещения, занимаемые госорганами, для осуществления деятельности, способствующей избранию кандидата, политической партии, выдвинувшей партийный список, если иным кандидатам, политическим партиям не гарантировано использование указанных помещений на таких же условиях.

Также Конституционным законом предусмотрено, что соблюдение установленных ограничений не должно препятствовать выполнению должностными лицами своих служебных обязанностей.

12. Что разрешено и запрещено СМИ во время предвыборной агитации?

Согласно закону о выборах журналисты, должностные лица редакций средств массовой информации, зарегистрированные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе участвовать в освещении выборов через СМИ.

При этом СМИ обязаны осуществлять объективное освещение выборной кампании кандидатов, политических партий; воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии. Объем опровержения не может вдвое и более превышать объем опровергаемого сообщения или материала.

СМИ обязаны распространять информацию о мероприятиях по выдвижению всех кандидатов и партийных списков, их регистрации избирательными комиссиями в равных объемах печатной площади, эфирного времени.

Также СМИ незамедлительно предоставляют возможность соответствующим избирательным комиссиям опубликовывать информацию о ходе предвыборной кампании и сообщения, установленные Конституционным законом о выборах.

Кроме этого, должностные лица СМИ не несут ответственности за высказывания кандидатов и политических партий в ходе их предвыборной кампании, за исключением случаев публикации материалов, указанных в предвыборной программе.

Проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании считается ненадлежащей предвыборной агитацией и запрещено законом.

Кроме того, с момента объявления (назначения) выборов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий. Нарушение этого пункта правил агитации влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата.

13. Во сколько откроются избирательные участки

Голосование пройдет 9 июня с 07:00 до 20:00 местного времени.

14. Когда станет известно имя нового президента Казахстана?

До 16 июня Центризбирком официально назовет имя нового главы государства. На установление и опубликование окончательных итогов выборов и регистрацию избранного президента ЦИКом предусмотрено семь дней.

Вниманию жителей Шымкента!

О составе членов Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии, а также территориальных избирательных комиссий районов, их адресах, а также о границах избирательных участков можно узнать на официальном сайте акимата города shymkent.gov.kz. С информацией о составе членов Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии, а также членов территориальных избирательных комиссий, их адресах, границах избирательных участков (на каком избирательном участке вы состоите и где можете проголосовать) можно познакомиться на сайтах районных акиматов или позвонив по контактным телефонам.