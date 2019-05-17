По информации авиакомпании «Эйр Астана», появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ сообщение об аварийной посадке самолета авиакомпании в аэропорту Шереметьево, недостоверна.

Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан-Москва 16 мая 2019 года, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета, сообщает Комитет гражданской авиации.

Перед посадкой в аэропорту Шереметьево с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала.

Справочно: приемлемый отложенный дефект — идентифицированный дефект воздушного судна, который был оценен как находящийся в пределах требований Списка минимального оборудования (MEL) или Списка отклонений конфигурации и который был устранен в пределах указанного предела.

Ранее появилась информация, что самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке.