Борт DV834 авиакомпании СКАТ сообщением Минеральные воды — Нур-Султан в 17:37 благополучно произвел посадку.

Экипаж запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна. На борту находились 5 членов экипажа и 42 пассажира, сообщает Комитет гражданской авиации.

На перроне аварийную посадку ожидали служба пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, машины скорой помощи. В связи с ожиданием аварийной посадки, на запасной аэродром улетел один чартерный рейс и один рейс КС 280 авиакомпании Эйр Астана.

На вылет был задержан рейс КС 7056 авиакомпании FlyArystan.

В данный момент столичный аэропорт работает в штатном режиме.