В Туркестанской области планируется строительство тепличных комплексов, размером более чем 500 га.

Вопросы строительства данного масштабного проекта были сегодня обсуждены представителями Министерства сельского хозяйства РК и представителями компании ООО «АПК ЭКО-Культура» в ходе «Kazakhstan Global Investment Roundtable 2019». сообщает официальный сайт ведомства.

Компанией ООО «АПК ЭКО-Культура» в настоящее время реализуется первая очередь современного тепличного комплекса такого масштаба на площади 18 га в Алматинской области. Для реализации второй очереди акиматом Алматинской области выделен земельный участок общей площадью 40 га, на территории индустриальной зоны «Береке». На данном этапе планируется заключение четырехстороннего рамочного соглашения («Эко Культура», «Green Land Alatau», «Сбербанк» и «Казах Экспорт»).

Для строительства тепличного комплекса в Туркестанской области будет привлечено инвестиций в сумме 1 млрд. долларов США.

Привлечение финансирования планируется в том числе, за счет выпуска «зеленых бондов» на площадке МФЦА.

Справочно: Агропромышленный холдинг «ЭКО-Кульутра» — крупнейший российский производитель экологически-чистых овощей закрытого грунта. Основные выращиваемые культуры – томаты, огурцы, баклажаны, перец и листовой салат. По итогам 2017 г. доля производства овощей агрохолдинга составила 5,4% от отечественной овощной продукции, план на 2023 г. – 30%.



Продукция «ЭКО-культуры» представлена в крупнейших федеральных и региональных сетях России: «X5 Retail Group», «Магнит», «Дикси», «Лента», «Окей», «Верный», «Магнолия», «Азбука вкуса», «Globus», «BILLA» и других, также холдинг успешно развивает партнерство с международными ресторанными сетями – «McDonald`s» и «KFC».



К 2023 г. площади тепличных комплексов агрохолдинга «ЭКО-культура» по производству овощей в России, Казахстане, Узбекистане и Китае превысят 1 000 га высокотехнологичных теплиц, а годовой объем производимой продукции превысит 600 тыс. тонн.