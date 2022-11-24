В Сайрамском районе тепличные хозяйства вырастили 180 000 тонн продукции

Весь год крестьяне Туркестанской области обеспечивали другие регионы республики овощами и бахчевыми культурами.

Фермеры также добились успеха, экспортируя свою продукцию в дальнее и ближнее зарубежье. Среди них немало тех, кто развивает парниковое хозяйство. Так, в Сайрамском районе площадь открытой теплицы составляет 11 гектаров. Местное население имеет постоянную работу выращивая несколько видов огурцов и помидоров.

Жительница села Карамурт в Сайрамском районе Гульмира Исакова работает в теплице уже три года. Она собирает до 250 кг помидоров в день. Всего в теплице задействованы около 50 сельских жителей.

«С одного ряда выходит 16-15 коробок. Работа мне нравится, здесь тепло и просторно. Заработная плата выдаётся своевременно», — говорит жительница села Карамурт Гульмира Исакова.

С одного гектара теплицы дехкане в год снимают до 600 тонн томатов пяти сортов. Готовая продукция реализуется в пяти городах России, а также в Астане, Алматы, Караганде и Шымкенте.

Такая современная теплица позволяет в год собирать до 25 тонн помидоров. Здесь один саженец вырастает до 12 метров и в год даёт около 25 килограмм урожая. На объекте, оснащенном новейшими технологиями, предусмотрены все условия для выращивания овощей. Рассада томатов родом из Голландии, и ухаживают за ней с соблюдением всех рекомендаций производителей.

«Для выращивания томатов необходимо выполнять ряд условий — использовать определённый углекислый газ, установить необходимое для роста овощей освещение. Правильная температура и количество необходимых удобрений контролируются компьютером. Все автоматизировано. В нашей теплице круглый год работает до 170 человек», — рассказывает главный агроном Нурболат Жолдыкараев.

В Туркестанской области сегодня насчитывается более трех тысяч парников. Их общая площадь — больше 1600 гектаров. Это — 70 процентов теплиц нашей страны. Со стороны государства крестьянам выделяются субсидии.

«В рамках государственной поддержки нам дают минеральные удобрения с 50-процентной скидкой. Также по необходимости обеспечивают элитными семенами с такой же скидкой. Затем, если теплица только что запущена, предоставляются на 25-процентов инвестиционные субсидии», — рассказал заведующий сектором сельского хозяйства Сайрамского района Асыл Асетов.

С начала года в регионе построены тепличные комплексы, занимающие площадь более 100 гектаров. 26 из них — теплицы промышленного типа, а остальные-фермерские парники. В этом году тепличные комплексы выдали 180 тысяч тонн продукции, более 28 тысяч из них отправили на экспорт.