Кто виноват полицейские или мотоциклист выяснится в ходе экспертиз.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и автомобиля дорожно-патрульной полиции, имевшего место в г.Шымкенте 17 сентября, для определения угла столкновения транспортных средств назначена транспортно-трасологическая экспертиза.

По нарушению полицейскими этического кодекса государственных служащих проводится служебное расследование, сообщили в пресс-служба Департамента полиции г. Шымкента.

Напомним, что мотоциклисты Шымкента обвиняют сотрудников дорожно-патрульной полиции в намеренном наезде на мотолюбителя.

В ночь с 17 на 18 сентября нынешнего года по проспекту Байдибек би произошла авария с участием мотоциклиста и спецавтомашины дорожной полиции. Тогда сотрудники в погонах утверждали, что мотоциклист, увидев их, пытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в их автомобиль.

Мотонаездник рассказал свою версию. По его мнению, все было совсем иначе: полицейские намеренно врезались в него. Кто прав в этой истории и как все было на самом деле — выясняли журналисты.

В результате столкновения мотоцикла и спецавтомобиля пострадала 18-летняя Юлия. Девушка говорит, что царапины на защитной экипировке и шлеме до сих пор напоминают об ударе полицейской машины. Если бы не защитная одежда, то без травм не обошлось, уверена Юля. Хотя ей все равно пришлось обратиться к врачам.

Эта авария произошла в ночь с 17 на 18 сентября. Правда, тогда полицейские сразу отрапортовали, что это мотоциклист врезался в их авто. На этом история, казалось, закончилась. Но…

Вот только у ночного инцидента появилось неожиданное продолжение. В социальных сетях появились кадры, предположительно с видеожетона сотрудника полиции. На них отчетливо видно, да и слышно, кто в кого в ту ночь попал.

Теперь по этому факту ДВД проводит досудебное расследование, чтобы выяснить, кто же был не прав на дороге. В ДВД скандальную видеозапись тщательно изучают, похоже, будут искать и того, кто сделал это видео достоянием общественности.