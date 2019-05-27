Населённые пункты Толебийского района в следующем году будут полностью обеспечены природным газом. Сегодня голубое топливо есть в 36-ти из 55-ти населённых пунктов.

Радости жительницы поселка Кайнар Райкуль Усипбаевой нет границ. Впервые за многие десятилетия замужества женщине не приходится носить дрова и уголь чтобы растопить очаг, достаточно лишь поднести спичку.

Райкуль Усипбаева, жительница посёлка Кайнар: «Всё очень просто, повернул ручку и чайник начинает закипать. Так же спокойно можно приготовить ужин. И руки остаются чистыми. Дождались, наконец-то».

Только в одном посёлке Кайнар природный газ появился в 290 домах. Всего же в аульном округе Алатау до конца июня газ появится ещё в трех населённых пунктах, обещают чиновники. Газовые сети будут доведены до ворот сельчан. А проводить в дома им придётся самим за 60 тысяч тенге.

Болысбек Ешимбеков, аким сельского округа Алатау: «По словам газовиков они построили газораспределительную станцию «Зертас». Она довольно мощная, поэтому давления должно хватить на всех потребителей газа».

Всего же в планах властей газификация 7-ми населённых пунктов аульного округа в каждом из которых проживает более 8 тысяч человек. Проект обойдётся в миллиард 398 тысяч тенге.

Соответствующая заявка уже подана в бюджет области. И если планы областного руководства воплотятся Толебийский район будет полностью обеспечен голубым топливом.

Данияр Худайбергенов