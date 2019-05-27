В Толебийском районе Туркестанской области выпускники школы №2 имени Ш.Уалиханова в священный месяц Рамазан отличились большим добрым деянием.

Отметить круглую дату окончания школы решили не пышными и бессмысленными гуляньями, а акцией благотворительности.

Матери шестерых детей Калтурсыновой Айжан которая в одиночку растит и воспитывает детей вручили ключи от квартиры. У Айжан пятеро дочек и сын. После потери кормильца семьи ей не легко было прокормить своих детей, не имея собственного жилья. Старшей дочери 13 лет, младшей всего 11 месяцев, отец семейства скончался в прошлом году.

Собравшись общими усилиями в 20-ти летие выпуска они организовали «Ауыз ашар». Заведомо пригласив всех учителей и родителей. Там же и вручили ключи от однокомнатной квартиры матери и подарки детишкам.

Отметим, что это становиться доброй традицией и акимат Толебийского района всячески поддерживает благотворительные инициативы граждан.

Пресс-служба акима Толебийского района