Устанавливаются причины гибели от угарного газа матери и дочери, которые снимали квартиру в микрорайоне «Север».

Тела женщины и её дочери, погибших в результате отравления угарным газом родственники для погребения увезли на родину в Кызылординскую область. Лишившийся в одночасье матери и сестры Багнур Елибаев остался с отцом и братом. Сейчас по этому трагическому происшествию ведётся следствие.

Трагедия случилась в микрорайоне «Север». Женщина и двое детей, переехавшаие из Джезказгана три года назад, снимали квартиру в одной из пятиэтажек. Сюда они въехали 30-го апреля, а спустя сутки 47-летняя мать и 19-летняя дочь погибли, отравившись угарным газом. 20-летний парень, получив отравление, остался жив и был госпитализирован в больницу.

Мадина Ермаханбетова, гл. врач Центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева: «Больного мы госпитализировали в реанимационное отделение. Там были проведены все необходимые медицинские мероприятия, проведены сеансы барооксигенации. Сейчас его состояние стабильное и он переведён в общее отделение».

По словам соседей, здесь запах газа они чувствовали постоянно. В квартире, где не было дымохода, самовольно был установлен газовый котел. Хозяин жилища, представившийся именем Роман, заявил, что квартиру приобрёл год назад с уже установленным газовым оборудованием.

«Я сам жил в этой квартире месяц или два. И никаких проблем не было. До самого последнего дня всё было нормально», — рассказал владелец жилья.

Сейчас в причинах трагедии разбираются специалисты городского Департамента по ЧС.

Нурболат Дербисов, начальник ДЧС г. Шымкента: » Если выяснится, что несчастный случай произошёл по вине владельца квартиры, установившего газовый прибор, то он будет привлечён к ответственности».

Погибшая женщина работала шеф-поваром в одном из кафе Шымкента, её дочь была студенткой. Оставшийся в живых Багнур Елибаев уже поправляется, его перевели в общее отделение больницы. О гибели родных ему сообщили навещавшие друзья.

Данияр Худайбергенов