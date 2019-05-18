Грозовой фронт в Шымкенте: город поплыл (видео)

Как и обещали синоптики, над Шымкентом сегодня разразилась гроза. За несколько минут сильного дождя мегаполис поплыл вместе с автомашинами.

В сети огромное количество видео, на которых отчетливо видны последствия дождя, а местами и града.

Это жесть, машины практически плывут Опубликовано Жанат Тохтарбай Суббота, 18 мая 2019 г.

Ирригационная система вновь, как говорится, потерпела фиаско.

Море воды было не только на улицах города, но и внутри кафе. Гани Назарбек опубликовал кадры, на которых отчетливо видно, как посетители спешно покидают точку общепита, крыша которой не выдержала натиска стихии.

Ауы — райына қапа болудың қажеті жоқ…. Опубликовано Ғани Назарбек Суббота, 18 мая 2019 г.

А на этом видео бьют источники.