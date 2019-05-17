Жители микрорайона Кызылсай, дома которых расположены в непосредственной близости к железной дороге, жалуются на состояние переходов под путями. Проходить по путям запрещается по технике безопасности, но и под железной дорогой зачастую бывает не пройти.

В огромных лужах едва можно разглядеть машины. По «брюхо» в воде приходится добираться в непогоду жителям микрорайона «Кызылсай».

Переезд под железной дорогой настолько низкий, что спецмашины не помещаются. В случае возгорания, пожарные едут в объезд, теряя драгоценное время.

Ольга Канавалова, жительница микрорайона «Кызылсай»: «Когда у нас дом горел, у нас пожарная даже не смогла приехать, пока она доехала у нас в доме все сгорело. Они откуда то за полями приехали, где Цемзавод есть».

Для пеших граждан, на почти километр железнодорожного пути, всего два перехода. В полный рост здесь могут проходить только дети. Чтобы перебраться на другую сторону взрослым, приходится сгибаться в три погибели. Особенно опасно здесь вечером. Света в тоннеле нет.

Лидия Гиривец, жительница микрорайона «Кызылсай»: «У нас школа здесь, дети маленькие проходят нормально, не нагибаются, а нам взрослым сложно пройти, мы ходим вот так вот все нагибаемся, там воды сток идет с дороги, все сюда сливается».

50 лет назад туннель построили для талых вод и прогона скота. Никто тогда не думал, что переходом начнут пользоваться люди. Сегодня менять что-либо именно на этом месте опасно, говорят специалисты. Строительство под железной дорогой может привести к печальным последствиям.

Мухтар Битемиров, главный инженер отделения магистральной сети города Шымкента: «Данные искусственные сооружения непосредственно расположены под призмой ж/д насыпи и поэтому, какие либо работы проводить в целях внесения изменений конструкции там недопустимо. В любой момент может привести к тому, что ж/д путь может дать просадку».

В управлении пассажирского транспорта обещают найти подходящее место для возведения ПОД- или НАДземного перехода. На это уйдет не меньше полугода.

Абай Турханов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог города Шымкента: «На сегодняшний день мы определяем несколько пересечений подземного и надземного перехода. Под и наж железной дороге. Вместе с сотрудниками КТЖ, если на следующей неделе определимся, то будет проектироваться все. Если подземный, один срок, если надземный — то полгода».

Анастасия Новикова