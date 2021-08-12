Жители города Сарыагаш Туркестанской области выступают против строительства частной клиники впритык к их домам. А узнав, что помимо прочего в клинике еще и расположится морг, люди и вовсе решились на протест.

Но глава клиники говорит, что больница позволит трудоустроить порядка ста человек, а потому протест местного населения ему не понятен.

Айгул Адильбекова, жительница г. Сарыагаш:«Все положено, дейді. Вот, просто на септик посмотрите, вот он, перед вами. Все на законных основаниях, говорят, и о том же в своих отчетах докладывают. Мы им не верим. Превратили нашу улицу непонятно вочто!».

А Севиль Аппазова, к дому которой и пристраивается клиника, говорит, вынуждена продать жилье. Уже сейчас из-за стройки ее дом серьезно пострадал: стены потрескались так, что готовы развалиться на глазах, говорит женщина.

Севиль Аппазова, жительница: «4 июля этого года они начали строительство, даже ни у кого не спросив. Пригнали тяжелую техник и круглосуточно работают. Могли же хотя бы спросить по-человечески. Он уже привык вот так все покупать и делать, что ему вздумается».

Но в частной клинике говорят, что строительство ведется на законных основаниях. Уже сейчас здесь получили работу более 150 человек. И они пригрозили руководству – если лишатся зарплат, готовы пойти на крайние меры вплоть до перекрытия дороги. Что до морга, то это клевета, не более, говорит главный врач.

Жарылкасын Мелдешев, главный врач частной клиники: «Нам и в горакимате говорили – да заплатите вы этим женщинам – только так их можно успокоить. Я, конечно, не могу сейчас назвать имя того, кто мне это посоветовал».

Местные чиновники лишь разводят руками, мол, к стройке никакого отношения не имеют. Разрешение выдало областное управление государственного архитектурно-строительного контроля, а потому они вмешиваться не могут.

«Вы поймите, у них на руках заключение управления. Управление выше нас. Они посмотрели проект, экспертизу и после выдали свое заключение. Поэтому вам лучше спросить в управлении».

Такой ответ жителей не удовлетворил. А потому они намерены жаловаться в вышестоящие инстанции. В управлении же нам сообщили , что ответить по ситуации смогут лишь после полного изучения вопроса.