Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов.

Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Глава государства особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности Республики Казахстан, сообщает сайт Акорды.

— Защита родной земли, завещанной нам предками, — наш общий долг. Я абсолютно убежден, что пока такие мужественные люди, как вы, стоят на страже безопасности Отечества, мы можем быть уверенными в светлом будущем нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда выделял обеспечение безопасности в качестве краеугольного камня в системе внутренней и внешней политики нашего государства.

— Защита суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Республики Казахстан – главные ориентиры для нашей армии и силовых структур. Величайшая ответственность за решение этих стратегически важных задач возлагается на командирский корпус – генералов и офицеров. От вашего грамотного руководства зависят состояние дел и качество боевой выучки в войсках и правоохранительных органах. Все ваши силы, знания и опыт должны быть направлены на повышение боеспособности наших Вооруженных Сил, эффективную работу правоохранительных органов и спецслужб по защите правопорядка и конституционного строя, — сказал Президент Казахстана.

Обращаясь к генералам и офицерам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что присвоение высших воинских и специальных званий является достойной оценкой их труда.

— Это не только признание ваших профессиональных и личных заслуг, но и новый уровень ответственности, возможность решать более масштабные задачи. Уверен, что вы приложите максимум усилий для построения сильного и процветающего Казахстана, — сказал Глава государства.

В ходе церемонии классный чин государственного советника юстиции 2 класса был присвоен Г. Нурдаулетову, М. Ахметжанову; специальное звание генерал-лейтенанта полиции – А. Шпекбаеву, Е. Тургумбаеву; воинское звание генерал-лейтенанта – М. Алтынбаеву; специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны – А. Жусипову; специальное звание генерал-майора национальной безопасности – Д. Ергожину, Т. Алимжанову, М. Ирменову, А. Толеуову, Б. Уалиниязову; специальное звание генерал-майора внешней разведки – Б. Найзабекову; высший квалификационный класс 3 категории – К. Сунтаеву; воинское звание генерал-лейтенанта – А. Халыкову, воинское звание генерал-майора – М. Аймашеву, А. Аширову, Ф. Баденову, А. Жумагалиеву, Т. Каирбекову, Т. Муратбаеву, А. Мустабекову; воинское звание контр-адмирала – С. Бекжанову; классный чин государственного советника юстиции 3 класса – К. Жакыпбаеву, Б. Жуйриктаеву, М. Сексембаеву; специальное звание генерал-майора полиции – К. Далбекову, А. Дусембаеву.