В Шымкенте жители 195 квартала, а это больше сотни домов, живут без воды, света и газа больше 11 лет.

Все эти годы люди заботятся о себе сами. «Мы ждем-ждем, но ничего не меняется. Мы сами протянули свет от свинофермы, которая здесь неподалеку расположена», — рассказывают жители. Питьевую воду тоже приходится закупать впрок. Но на жаре вода быстро портится. Местные жители стали чаще болеть.

Нырызайша Жаксылыкова, жительница г.Шымкента: «Люди болеют от воды застоявшейся. Нас кормят обещаниями! К нам в свое время приезжал экс-аким ЮКО Ж. Туймебаев, сказал, что все будет. Но ничего не изменилось».

Коммунальщики ссылаются на недавнее присоединение микрорайона к Шымкенту. Мол, население 195 квартала выросло только сейчас. А потому раньше заниматься благоустройством района необходимости не было.

Нурлан Жаманкоз, заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ г. Шымкента: «Управление готовит ПДС по электроснабжению, планируем закончить к августу месяцу. После чего управлением будет направлена бюджетная заявка на строительство, уже были отправлены заявки на воду и электроснабжение на 2021 год, надеюсь к этому времени мы обеспечим 195 квартал всем необходимым».

Жители 195 квартала стали городскими несколько лет назад. Блага цивилизации им придется ждать еще как минимум два-три года.