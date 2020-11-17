О проблемах жителей 195-го квартала Шымкента знали даже в министерских кабинетах – в начале года с ними встречался глава кабинета министров Аскар Мамин, передает Otyrar.kz

Тогда аким Шымкента, Мурат Айтенов, пообещал решить проблему с водой до 1 декабря. Слово свое сдержал — воду в дома подали раньше срока.

«Раньше нам так сложно было. Воду привозили раз в неделю, нормально не постираешь, не приготовишь. Теперь, воду подвели в дом, такое счастье. Даже не верится!

Пять лет жили без воды. Стирали руками, машинку нельзя было использовать, а как в ней стирать если воды нет? Теперь воду дали, детей купаем раза два в день, райская жизнь», — говорит Мадина Толешева, жительница квартала.

Глава Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов рассказал, что в населенном пункте немало острых проблем и если одну — водоснабжение, уже решили, на очереди вопрос благоустройства и газификации. Затем – разработка и запуск автобусного маршрута.

«Уже воду в дома подвели, теперь больше 170 семей могут пользоваться водой у себя дома. Мы в прошлом году начали обновлять подачу электричества, уже все столбы обновили, на очереди дорога и газификация района», — сказал Габит Мауленкулов аким Аль-Фарабийского района.

В жилом районе заканчивается процесс регистрации абонентов. А это значит, теперь жители будут оплачивать за воду, которая будет поступать в их дома бесперебойно – 24 часа в сутки.

Шуддин Саидов