Взрыв газового баллона в кафе Сайрамского района унес жизни двух человек: пятилетнего малыша и мужчины.

«В Сайрамскую центральную районную больницу 9 мая, примерно в 17.30 вечера, после взрыва газового баллона поступили 12 человек. Из них четырем была оказана первая медицинская помощь, и они были отпущены для дальнейшего наблюдения в поликлиниках.

6 человек поступили в реанимацию. Из них 5 — летний ребенок и мужчина в крайне тяжелом состоянии, с ожогами тела 95%. Двое в данное время находятся в отделении травматологии.

Мальчик умер спустя 3 суток после происшествия, а мужчина сегодня.

4 пациента на следующий день были по линии санавиации переведены в Областной ожоговый центр. Все они молодые женщины. У одной 75%, у остальных ожоги средней степени. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших, — сообщила пресс-секретарь областного Департамента здравоохранения Мира Муслим.

Напомним, что 9 мая в поселке Аксукент Сайрамского района в одном из кафе произошел взрыв газового баллона. По факту взрыва проводится расследование.