Лето – это пора, когда в новостях всё чаще появляются сообщения о выпавших из окон детях, и с каждым годом их становится всё больше. Поэтому в Шымкенте беседы с жителями многоэтажных домов, сходы с населением, беседа с детьми с детских садах проводятся усиленно.

Один из таких мероприятий провел инженер Отдела по ЧС Аль-Фарабийского района старший лейтенант гражданской защиты Нурдаулет Ергали. По бульвару Кунаева расположен целый ряд многоэтажных домов, в одном из них была проведена беседа с родителями и детьми. Во время беседы специалист ЧС наглядно показал всю опасность окон и открытых балконов в высотных домах. Затем дал советы как защитить детей от выпадений из окон высотных домов.

Способы защиты:

— одним из самых популярных способов защиты являются специальные блокираторы, которые позволяют открывать раму только во фронтальном режиме. В ручках такого окна есть замки, и чтобы открыть окно нараспашку, понадобится ключ;

— стёкла в домах, где есть дети, лучше всего защитить специальной плёнкой: в таком случае разбить стекло ребёнок не сможет, а значит, он не вывалится из окна и не получит порезов;

— можно использовать шпингалеты, которые крепятся не только на уровне ручки, но и сверху рамы, там, куда ребёнок не сможет дотянуться, или просто снимать оконные ручки после закрытия окна.

Уважаемые родители! Будьте осторожны! Берегите детей!

Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкента