Костанайский пенсионер установил за свой счет памятник военной медсестре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Скульптурная композиция появилась в Парке Победы. Пенсионер Бек Жусупов говорит, что сделать это его вдохновили внуки. «Идея возникла после поездки в Россию, в Ессентуки. Когда мы пошли там гулять в Парк Победы, первое, что бросилось в глаза и взрослым, и детям, — памятник медицинской сестре.

Дети говорят: «Аташка, сделай тоже такой памятник». И сразу пришло осознание того, сколько солдат медсестры спасли в годы войны. Даже сейчас, в мирное время, медсестры тоже скольким людям помогают», — рассказывает Бек Жусупов.

Сделан монумент из современного пластика. Памятник в высоту почти два метра. По задумке автора медсестра не одна, у ее ног сидит собака с санитарной сумкой на спине. Многие уже подметили, что девушка очень похожа на Алию Молдагулову, но Бек Жусупов говорит, что это просто видение мастера, специально не задумывали изобразить ее именно такой.

Финансировался памятник семьей Жусуповых, а изготавливали его в Актобе. Надпись на постаменте звучит так: «Спасибо медсестрам За победу!!! С уважением Жусуповы-Макановы и от всего народа».Мужчина решил указать именно две фамилии, ведь возведение памятника он обсуждал и планировал с Жандильдой Макановым, которого не стало в прошлом году.

Профессор, кандидат социологических наук, сын фронтовика и просто хороший человек, отдавший 30 лет своей жизни государственной службе, скоропостижно скончался в возрасте 65 лет. Открывать памятник будут 8 мая, в церемонии примут участие местные власти и участники войны. Бек Жусупов пожелал, чтобы его открыли именно женщины-фронтовики.