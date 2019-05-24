Подрядчик, который пообещал отремонтировать затопленную квартиру в микрорайоне «Нурсат» отказался от своих слов и от ремонта. Он признал виновным в происшествии — дождь. А не плохое качество строительных работ.

О том, что подрядчик не собирается ремонтировать затопленную дождем квартиру знакомые пострадавших жильцов сообщили в Инстаграм. Вот что они рассказали:

«Здравствуйте админ. Пишу Вам от имени наших соседей в нашем доме 47, синие дома мкр. Нурсат по проспекту Назарбаева. 18 мая во время дождя жителей 9 этажа затопило, так как крыша в аварийном состоянии. Мы не однократно писали жалобу в КСК, потом в акимат, они обещали отремонтировать, но не выполнили своё обещание. Теперь после потопа мы устали верить на слово и стали писать во все инстанции. На нас обратили внимание СМИ , сняли репортаж, нашли ответственных, застройщик АО «Ак ордасы». Генеральный директор этой компаний обещал на камеру, цитирую » Я отремонтирую крышу, сделаю ремонт пострадавшим квартирам. Я тоже человек, я все понимаю, в священный месяц Рамазан я врать не буду»?. Мы в свою очередь поверили, ушли со спокойной душой. Вчера звонит его представитель и сообщает нам, что ничего делать не собирается, что они не виноваты, виноват ДОЖДЬ! Сегодня мы опять пошли в офис к генеральному директору »Ак Ордасы» написать заявление. Он наше заявление порвал и КИНУЛ нам в лицо! Прошу вас если есть среди вас юристы, активисты, блогеры помогите нам! Куда теперь обращаться»?

О том, что обещал подрядчик читать здесь.