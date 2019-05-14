«Бессмертный полк», конечно же, уникальное явление. Как хорошо, что его придумали, создали, оформили в общенародное движение. Что интересного в «Бессмертном полку» для каждого из нас, за что мы ему благодарны?

Прежде всего, за то, что именно он подтолкнул нас пристальнее приглядеться к своей родословной, ближайшей истории семьи. Именно «Бессмертный полк» научил нас искать и собирать сохранившиеся документы, свидетельства, делать запросы в военные архивы, списываться с поисковиками, находить архивные карты боев, записывать воспоминания очевидцев, свидетелей о родственниках, воевавших на фронтах или в партизанских отрядах. Мы как-то по-новому, с большим интересом и уважением взглянули на тех, кто в годы войны трудился в тылу, кто обеспечивал фронт оружием, снарядами, пулями, провизией, обмундированием, выхаживали раненых в госпиталях. То есть, благодаря «Бессмертному полку» мы ближе узнали тех, кто приближал долгожданный час Победы.

Для кого надо собирать эти свидетельства? Конечно же для себя, но больше – для наших детей, внуков и правнуков, чтобы они не росли «Иванами, не помнящими своего родства». Чтобы они, вставая 9 Мая в единую колонну «Бессмертного полка», с гордостью, осознанно проносили портреты своих родных – людей из поколения, опаленного той страшной войной.

Хочу поделиться с вами историями, которые я записала со слов нескольких участников шымкентского «Бессмертного полка»-2019.

ПОДВИГ ПРАДЕДА

Айжамал Альмаханова встала в колонну «Бессмертного полка» вместе с внучкой Арухан Кенжехановой. В руках женщины портрет мужа Манасова Калыбека, участника Великой Отечественной войны, которого нет среди нас уже 26 лет. А ее внучка держит портрет своего прадеда – Султана Альмаханова. «Мой прадедушка Султан Альмаханов был старшим сержантом, командиром минометного расчета 558 минометного полка 31-й отдельной минометной бригады, – делится своим рассказом о прадеде Арухан. Она старательно, явно боясь ошибиться, продолжает свой мини-рассказ. – В июле 1944 года в боях в районе Полтавы мой прадед, несмотря на бомбежку и обстрел вражеской авиации и артиллерии, выкатил свой миномет на 600 метров от фашистов и подавил минометную 81-миллиметровую батарею. И этим он уничтожил пулеметную точку и 15 немецких солдат. А когда из расчета остался один заряжающий, мой прадед сам встал за наводчика и продолжал громить немцев. Это дало шанс нашей пехоте успешно овладеть подступами к Полтаве. За этот подвиг, за проявленные мужество и отвагу мой прадед был представлен к ордену «Красной Звезды». И получил его. А 15 ноября 1943 года Султан Альмаханов был награжден медалью «За отвагу». Эту награду он получил, будучи командиром 5-й минометной батареи за то, что в феврале 1943 года в районе деревни Залище уничтожил пулеметную точку и прямой наводкой подавил огонь вражеского орудия.

Я и мои сестренки-братья не застали прадеда. Султан Альмаханов умер 19 лет назад. Он вырастил и воспитал 8 детей, каждому из них он дал достойное образование. Все создали семьи, в которых родились наши родители, а потом и мы…

В послевоенное время он работал директором Бугуньского рыбного завода и председателем Бугуньского Рыбпотребсоюза.

Вы знаете, все эти данные – приказы о награждении, наградные листы – о боевом пути прадеда наша семья нашла на российском сайте «Подвиг народа». Мы благодарны, что в исторических архивах так подробно, детально сохранены данные о героическом пути родного нам человека».

ВОЙНЕ ОСТАВИЛ ЧЕТВЕРТЬ СЕБЯ

В третий раз встали в ряды «Бессмертного полка» ученица гимназии «Байтерек» Маша Михалина и ее мама Светлана Владимировна. Они несут портрет деда и прадеда Чухонцева Петра Анисимовича. Это был отчаянно отважный боец, который не привык отсиживаться в окопах. Да и фронтовая профессия у него была самая что ни на есть опасная – сапер! Он всегда рвался вперед. Однажды отряду, в котором служил Петр Чухонцев, было поручено взять «языка». С заданием они справились, но на обратном пути сильно ранило его командира. Спасая его, Петр сам нарвался на мину, его подорвало так, что он был контужен. Осколками мины ему оторвало пальцы на кисти левой руки. Самое ужасное – он остался без одной ноги… За выполнение задания, за спасение командира Петр Чухонцев был представлен к государственной награде – медали «За отвагу». И таким основательно изувеченным Петр Анисимович вернулся к себе домой, в Кокчетавскую область. Постепенно приспосабливался к мирной жизни. Несмотря на инвалидность, стал работать по своей довоенной специальности – ветеринарным фельдшером. Смог создать счастливую семью. У него было, не поверите, 13 детей!

ФРОНТОВЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ

Родные – дочь фронтовика Галина Клешнева и внук Александр Лизунов вынесли на одном штендере портреты сразу трех своих родных – Лизуновых Анны Трофимовны и Петра Михайловича, а также Клешнева Ивана Дмитриевича. Портреты трех фронтовиков объединены неслучайно – эти милые люди впоследствии стали сватами. Папа Галины Ивановны – Иван Клешнев, фронтовой водитель. Его воинский путь начался с битвы за Смоленск, так как к началу Великой Отечественной войны он служил в армии и их с туркменского поселка Кушка – самой южной точки СССР, перебросили в Смоленск. Иван Клешнев был универсальным «извозчиком» на войне: подвозил к местам сражений и боеприпасы, и хлеб, и полевую кухню, а если надо было, то и вывозил раненых после боев. Дошел до Берлина.

Несколько слов о супружеской паре Лизуновых – бабушке и дедушке Александра Лизунова. Анна Трофимовна добровольцем ушла на фронт, и ее боевой путь начался от Сталинграда и закончился в Берлине. Она была санинструктором, спасала раненых. Петр Михайлович защищал Ленинград, участвовал в прорыве блокады. Поженились они в 1945 году. У невесты и жениха не было «жемчугов и злата», зато их гимнастерки украшали государственные боевые награды – ордена и медали. Этим людям довелось прожить в любви и согласии 63 года! Каждый из них пережил на фронте столько горя, видел столько потерь, что они как зеницу ока берегли свою семью, свою любовь. Этой парой фронтовиков любовались на встречах ветеранов, их жизненный путь был примером не только для родных, но и сослуживцев, тысяч шымкентцев. Первым, в 2008 году, ушел Петр, спустя три года – Анна.

РАЗВЕДЧИК ФАТИХ

Портрет Измаилова Фатиха Сафиевича несли его дочери Сауле и Гульнара. Он был всего-то 1925 года рождения. На фронт он попал из Атырау в 1942 году. Это была разведрота 2-го Украинского фронта. Задача таких ребят, как Фатих, состояла в получении данных о дислокации противника, количестве оружия, укреплениях. Их закидывали десантом в логово противника. Добыв необходимые сведения, разведчики возвращались к себе в часть. Полученные разведданные помогали нашему командованию правильно рассредоточивать свои силы, крушить фашистов. Войну закончил на Халхин-Голе. Уже после войны Фатих Измаилов выучился на горного инженера. Он создал семью, в которой родилось трое детей – Сауле, Гульнара и Серик. К слову, сын Серик тоже вышел 9 мая с портретом отца и пронес его в колонне «Бессмертного полка», но уже в другом городе – в Алматы. В этом году исполнится 15 лет, как с ними рядом нет их дорогого отца – Фатиха Сафиевича… Его нет, но они, дети фронтовика, стараются жить так, чтобы быть достойными беспримерного подвига отца, его боевых товарищей. Ведь именно они больше 70 лет назад завоевали для них само право быть, жить под мирным небом.

«Они, наши отцы и матери, наши деды и бабушки, заслужили то, чтобы их потомки не забывали о цене Победы, – сказала дочь фронтовика Сауле Фатиховна. – Память о подвиге освободителей, героях Великой Отечественной войны должна быть достойной. Вскоре мы вернемся домой, поставим на почетное место портрет отца и по телевизору увидим, как здорово прошли шествия «Бессмертного полка» по всему миру. И нам станет стыдно за нас, за Шымкент, где руководство города начисто проигнорировало право простого народа пройти в одной, а не в двух или трех, колонне «Бессмертного полка». Так, как произошло на этот раз у нас, делать нельзя. Недопустимо!»

ДО ПЕНСИИ НЕ ДОЖИЛ

Отец Виктора Теплова – Александр Геннадьевич Теплов отвоевал Великую Отечественную войну, что называется, по полной, от звонка до звонка. Руководил взводом минометчиков, был командиром орудия. Ему даже довелось добивать японских милитаристов на Дальнем Востоке. Награжден орденами и медалями, в том числе и за победу над Японией. Домой вернулся лишь в сентябре 45-го года. Работал в системе «Чимкентстроя». Благодаря Александру Теплову в нашем городе появилось немало интересных, знаковых объектов, в их числе гостиница «Восход» на площади Куйбышева, ныне – Ордабасы. На его счету таких зданий было бы куда больше, если бы не скоропостижная смерть фронтовика. Сказались ранения, полученные на войне. В 1970 году Александра Геннадьевича не стало. А ведь он даже до пенсии не дожил – ему было всего-то 58 лет…

ВОТ ЭТО РОДОСЛОВНАЯ!

Родным Сергея Тимченко есть с чем выйти на «Бессмертный полк». Портретов фронтовиков – без малого десяток. Его родной дед Джарас Кипчакбаев, уроженец Кызыл-Ординской области, к началу Великой Отечественной войны был кадровым офицером, участвовал в войне с белофиннами. В Карелии молодой 23-летний командир получил ранение от финского снайпера. По окончании финской кампании Джараса направили на обучение на курсах политработников Приволжского военного округа в г. Казани. В феврале 1941 года он получил звание «младший политрук», что соответствует командному званию лейтенант, и назначается заместителем командира роты по политчасти. Так Кипчакбаев стал комиссаром.

С октября 1941 по апрель 1942 года был политруком автороты. В конце 1942 года институт комиссаров в Красной Армии отменили и Джарас Кипчакбаев вновь назначен заместителем командира роты по политчасти. В июле 1943 года он был направлен в Рязанскую Высшую автомобильную офицерскую школу, по окончании которой в 44-м году был назначен командиром взвода и распределителем автороты.

Внук фронтовика Сергей Тимченко рассказывает: «Жизнь всегда берет свое. В те тяжелые военные годы, в мае 1944 года в небольшом городке под Воронежем была создана еще одна советская семья. Семья, которая удивительным образом связала представителей разных национальностей и разных сословий. Сын чабана из казахстанских степей Джарас Кипчакбаев сочетался браком с Людмилой Александровной Садовниковой, происходящей из древнего графского рода Аракчеевых».

После войны семья жила в Германии, где Джарас Кипчакбаев проходил службу. Позднее принимал участие в боях в Китае против Гоминьдана. В 1954 году переведен в военный комиссариат Наманганской области. Уволен в запас ноябре 1955 года. Очень многое в службе Джараса Кипчакбаева происходило под грифом «секретно»… После увольнения из армии семья переехала в Чимкент, где Кипчакбаев стал работать в системе пассажирского автомобильного транспорта, затем его направили на службу в органы внутренних дел в ГАИ. Дослужился до майора в должности начальника ОРУДа Южно-Казахстанского края.

После увольнения по выслуге лет вновь работал в системе пассажирского транспорта, вел общественную работу в Совете ветеранов Абайского района города Чимкента. За свою службу отмечен многими правительственными наградами: орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными медалями и медалями за службу в МВД, а также почетным знаком «50 лет в КПСС». День Победы был самым любимым его праздником.

Дочь Джараса и Людмилы Валерия вышла замуж за Тимченко Владимира Ивановича

Его отец Тимченко Иван Михайлович погиб в январе 1943 году в боях с фашистами на Кубани. Его жена Тимченко Евдокия Васильевна ночью в поле вместе с другими женщинами искала погибшего мужа. Под покровом темноты они вынесли погибших и захоронили их…

По линии и дедов и бабушек в родне Сергея Тимченко десятки погибших, пропавших без вести, покалеченных на войне. Для семьи это особенный праздник. День скорби, день радости… Их уже нет. Но осталась память в сердцах потомков о тех, кто смог сломать хребет фашистским нацистам. Чтобы мы могли жить.

ПОЛЯКОВЫ ИЗ УСПЕНОВКИ: ВЕРНУЛИСЬ ВСЕ!

Масштабно были представлены на «Бессмертном полку» уроженцы села Георгиевка, ныне Коксаек и соседнего с ним села Успеновка Толебийского района. Люди приехали в Шымкент с портретами своих фронтовиков. Один из героев минувшей войны Дэграф Давид Давидович. Это был настоящий антифашист. Еще один боец – Василий Устинов.

А еще в селе Успеновка была уникальная семья Поляковых. Глава семьи Степан Поляков приехал в эти места в 1905 году по столыпинской реформе. Там в Успеновке и родились его четыре сына. Так в чем необычность этой семьи? А в том, что все сыновья Поляковых, ушедшие на войну, все до единого вернулись домой! Редчайший случай! Никита Степанович, Павел Степанович, Михаил Степанович, Василий Степанович!

Про каждого из них в этой большой семье хранятся интересные случаи, байки, некоторые из которых стали просто легендарными. К примеру, Павел Степанович воевал и попал в немецкий плен. И к счастью, пробыл там всего два дня! Вместе с однополчанином-казахом им удалось совершить дерзкий побег. В Ростоке он встречался с солдатами армии-союзников, с американцами. А другой брат – Михаил Степанович был настолько предприимчив, сейчас бы сказали: «Деловит!», что в 45-м его лишили всех государственных наград… Внуки, комментируя этот факт, по-доброму смеются.

Родня из Коксаека и Успеновки разлетелась по всему СНГ. Собираясь в гости на Родину, часть теперь уже российских потомков семьи Поляковых захватила с собой из Набережных Челнов групповой штендер с именами другой части родни, тоже фронтовиков – Федора и Ивана Белогорловых, Павла Куренкова… Этот Павел был пограничником. 8 августа 1941 года он написал письмо родным. В нем он сообщал, что готовится к бою. Больше от него писем не было. В этом бою он погиб. К его родным сначала пришла похоронка на Павла Куренкова, а потом и последнее письмо, от него, еще живого…

ОРДЕН СПАС «ХОЗЯЙКУ»

Ни одного «Бессмертного полка» не пропустила в Шымкенте Галина Петровна. Она, теперь уже со своим внуком Артемом Мишулиным, выносит портрет своей мамы, гвардии сержанта Турдум Екатерины Михайловны. Всю войну Катя была связисткой. В адских условиях войны обеспечивала нормальную связь между частями и командованием. Однажды она совершенно случайно вышла на линию связи фашистского командования. К прослушке разговора сразу подключили переводчика. Это были ценные сведения. За одно из заданий Екатерину Турдум представили к ордену Красной Звезды. После награждения девушка, конечно же, прикрепила орден к своей гимнастерке. И надо же было такому случиться, что вскоре Екатерина попала под прицел снайпера. И этот орден спас ее. Пуля отрикошетила от одного из концов Красной Звезды. Он поломался, но спас жизнь «хозяйке». Екатерина Турдум дошла до Праги. После войны работала в Чимкентском аптекоуправлении.

ОН РАЗМИНИРОВАЛ РИГУ

Другая Галина, на этот раз Ивановна, тоже жительница Шымкента, вышла с детьми Сергеем и Валентиной на «Бессмертный полк» с портретом Белоглазова Ивана Тихоновича, своего отца. Призывался на фронт с города Читы. Военный инженер-строитель. Были и ранения, полученные в боях, и контузия. Из воспоминаний отца о годах войны Галина Ивановна запомнила его рассказы о том, как он со своими сослуживцами ремонтировал мосты, разминировал город Ригу. После войны стал жить и работать в Шымкенте, работал в строительной отрасли. Здесь и похоронен. Одна досада – на Мемориале Славы нет имени Ивана Белоглазова. Когда Мемориал только возводился, чиновники сказали, мол, раз призывался не отсюда, значит, не положено. Как это так?! Он ведь почти полвека жил и работал в Шымкенте… Здесь надо разобраться.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Завершу свой репортаж словами дочери фронтовика, шымкентского филолога Раушан Комамбердиной: «Поздравляю всех земляков с великим Днем Победы!

Пусть мирное небо никогда не омрачится, пусть в нашем мире все будут в мире и согласии, радости, добра, здоровья и счастья.

Мы благодарны и помним, какой ценой досталась эта Победа нашей огромной и все-таки великой (что бы ни говорили вражьи голоса) стране, где остались наши отцы и деды, которые прошли все испытания с достоинством, сражались за наше будущее, безоблачное детство, беззаботную и полную интересными открытиями юность, замечательных и прекрасных людей, с которыми сводила нас жизнь, они верили в это и передали нам.

А сейчас эстафетную палочку наследия выбивают, перекрашивают светлые цвета в черные, ломают…» Вот этого допустить нельзя.

Фарида Шарафутдинова