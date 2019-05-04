Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую девушку и вернули ее домой.

В дежурную часть Толебийского РОП обратилась жительница г. Ленгер о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь, которая 26 апреля 2019 года примерно в 16 ч. 30 мин. ушла из дома в неизвестном направлении и обратно не вернулась, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Женщина рассказала, что накануне ее дочь сообщила, что находится у подруги и завтра вернется домой. Однако после того, как девушка не пришла домой и не выходила на связь, обеспокоенная мать обратилась за помощью в полицию.

В связи с тем, что пропавшая девушка является несовершеннолетней и с целью установления ее местонахождения в отделе полиции создали оперативно-розыскную группу, которая приступила к ее поискам. Сотрудники полиции провели необходимые розыскные мероприятия, в том числе, проверили все возможные места посещения девушки и опросили очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 30 апреля сотрудники полиции Толебийского РОП установили местонахождение пропавшей девушки, которую нашли в г. Шымкент. Как призналась сама девушка после ссоры с родителями, она уехала в г. Шымкент. После проведения необходимых процедур полицейские вернули найденную девушку домой к родителям.

В свою очередь, жительница г. Ленгера выразила огромную благодарность участковому инспектору полиции Бахытжану Жолтаеву и сотрудникам Толебийского РОП за проявленную оперативность и возвращение ее дочери живой и здоровой. Женщина пожелала сотрудникам полиции здоровья и успехов на службе и в работе.