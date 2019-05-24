В марте этого года в дежурную часть Созакского районного отдела полиции поступило заявление от менеджера одного из частного ТОО о том, что из здания, расположенного на территории, неизвестные похитили технические приборы, это счетчики — расходомеры на сумму около 5 000 000 тенге.

Данный факт зарегистрировали в отделе полиции по ст.188 ч.3 «Кража в особо крупном размере», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Начальник Созакского РОП полковник полиции Каныбеков Болат создал специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции и местной полицейской службы, нацеленную на раскрытие крупной кражи. Ежедневно опергруппа отчитывалась руководству о проделанной работе.

Полицейские тщательно изучили место происшествия, провели обход близлежащей территории, опросили работников ТОО. В результате на пятнадцатые сутки полицейские задержали двух местных жителей, лет 30-35. У них полностью изъяли краденное и передали законным владельцам. В ходе досудебного расследования следователи полностью доказали вину подозреваемых лиц. Недавно дело с обвинительным актом направлено в суд.

В свою очередь руководство ТОО выразило благодарность в адрес полиции Созакского района, которые не только раскрыли кражу, но и помогли полностью вернуть похищенное.