В Шымкенте вынесен приговор по убийству Хусана Турдиева, получившего 8 ножевых ранений.

Приговор был озвучен судьёй Айжан Медеубековой в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. По нашумевшему делу следствие шло более полугода.

Рассматриваемое уголовное дело получило широкий резонанс. На скамье подсудимых четыре человека, которые обвинялись в убийстве Хусана турдиева. В ходе драки он получил восемь ножевых ранений. Следствие шло семь месяцев. Признанный виновным в убийстве 29-летний подсудимый по совокупности предъявленных обвинений приговорён к 10 годам лишения свободы.

Айжан Медуеубекова, судья СМУС г. Шымкента: «Суд признал виновным Хамытбекова Тахиржана Бахтияровича виновным по 99 статье части первой уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорил к 9 годам лишения свободы. А так же суд добавил, согласно 63-й статье уголовного кодекса, неотбытое условное наказание по приговору Абайского суда от 25-го октября 2016 года и по совокупности наказания приговорил к 10-ти годам лишения свободы».

Жестокое преступление произошло в июне прошлого года. 29-летний житель микрорайона Забадам сообщил своему односельчанину Хасану Турдиеву о том, что подыскивает чабана. Между молодыми людьми произошла ссора, закончившаяся дракой на одной из заправочных станций не далеко от микрорайона «Бозарык».

Во время драки брат-близнец Хасана — Хусан Турдиев получил 8 ножевых ранений, в результате которых скончался в больнице. На суде сестра Хусана утверждала, что в гибели брата виновен не один человек, как полагает следствие, а пятеро участников драки.

Камала Турдиева, сестра потерпевшего: «Подсудимых виновных в смерти моего брата сейчас выпускают на свободу. Мы доказывали в ходе процесса, что несколько человек причастны к убийству. У моего брата не было никакого ножа. Я не согласна с таким приговором, потому что он не справедливый. Это совершил не один человек и наказание должны понести и другие участники драки, но наши доводы во внимание не принимают».

Родственники потерпевшей стороны намерены подать апелляцию с требованием пересмотреть приговор. Если же и после пересмотра решение суда останется без изменения потерпевшая сторона готова обратиться в Верховный Суд Казахстана.