Шымкент готовится к предстоящим выборам президента Казахстана.

В городе будут работать 260 избирательных участков. Ко дню выборов на избирательных участках должны создать все условия, чтобы граждане могли без препятствий проголосовать за понравившегося кандидата.

Гульмира Дарибаева, председатель участковой избирательной комиссии №93:» У нас комиссия состоит из 11 человек, так как число избирателей превышает 2 тысячи человек. Согласно Закона «О выборах» 50 процентов членов комиссии составляют работники данного учебного заведения, где пройдут выборы, оставшихся членов предложили разные политические партии и общественные объединения».

93 участок находится в здании общежития медицинского колледжа. Здесь установили пандусы и специальную кабинку для тех, кто передвигается на инвалидной коляске, ящик для бюллетеней и места, где будут сидеть независимые наблюдатели и доверенные лица кандидатов.

Ерболат Ануарбек, студент 1 курса медколледжа:»9 июня я буду дома в Коксарае Отырарского района. Обязательно по месту жительства пойду на выборы и проголосую за достойного кандидата. И всех призываю воспользоватся своим конституционным правом. Каждый голос нужно отдать за наше будущее».

С 20 мая члены участковой избирательной комиссии уточняют списки избирателей. К участку №93 прикреплены около 2,5 тысяч человек. Среди них есть те, кто пойдет голосовать впервые в своей жизни. Большинство из них — студенты, которым недавно исполнилось 18 лет. Напомним, выборы в президенты Казахстана состоятся меньше чем через месяц.