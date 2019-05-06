Вакцины против менингококковой инфекции собирающиеся в хадж паломники смогут получить с 15 мая, сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, пишет Informburo.kz.

Он пояснил, что в связи со вспышкой менингококковой инфекции во время хаджа в 2000-х годах одним из важных требований Министерства здравоохранения Саудовской Аравии к паломникам является проведение медосмотра с выдачей заключения врача и обязательная вакцинация против менингококковой инфекции.

«Вакцинация против менингококковой инфекции будет проводиться в восьми регионах страны (Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент). Всего 1985 доз вакцины. Их сейчас доставляют в регионы, вакцина будет доступна с 15 мая. В первой половине июня дополнительно доставят ещё 6000 доз вакцины против менингококковой инфекции», –проинформировал спикер.

Стоимость такой вакцины в Казахстане составляет около 20 тысяч тенге.