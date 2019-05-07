В Туркестанской области полицейские проводят досудебное расследование в отношении женщины, растратившей деньги пенсионеров.

В отдел полиции Тулькубасского района 5 мая с заявлением обратились сразу трое пенсионеров. Они сообщили, что сотрудница «Казпочты» присвоила их декабрьскую пенсию. Обещала вернуть растраченные деньги, но так и не сдержала свое слово, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Данные заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В районном отделе полиции сразу же принялись к досудебному расследованию.

Как оказалось, потерпевшие получали пенсию на дому через сотрудника «Казпочты». Установлено, что в декабре прошлого года женщина по адресам пенсионеров не донесла деньги в сумме более 250 000 тенге.Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.