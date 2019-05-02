Бизнес «помогаек» в СпецЦОНах процветает и загибаться, несмотря на все потуги властей, не собирается. И сколько бы ни говорили официальные лица, что посредники работают сами по себе, создавая нехорошее мнение о сотрудниках СпецЦОНа, на мой взгляд, все именно так и есть.

КОРРУПЦИИ – БОЙ?

Напомню, после серии критических публикаций и телесюжетов о «помогайках» в СпецЦОН в мкр. Достык нагрянул десант из представителей местной исполнительной власти и членов партии «Нур Отан». Главная цель – навести окончательный порядок в этом вопросе. Тогда первый зампредседателя Шымкентского городского филиала партии «Нур Отан» Бахадыр Нарымбетов пообещал – на борьбу с коррупцией бросят все силы. Все-таки нехорошо, что из-за этих самых «помогаек» страдает честное имя чистых работников.

«Из-за «помогаек» у населения складывается впечатление, что есть элемент сговора с работниками СпецЦОНа», – подтверждает их слова Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя городского филиала партии «НурОтан».

Чтобы навести порядок и снизить коррупцию, руководство СпецЦОНа даже заключило меморандум с городским филиалом партии «Нур Отан».

Мы решили проверить, насколько жизнеспособным оказался этот самый меморандум. Тем более, случай подвернулся – я решила купить машину. А так как машина б/у, с продавцом мы приехали в автоЦОН, что в мкр. Достык.

ПОМОЩЬ ДЕНЕГ СТОИТ?

СпецЦОН в мкр. Достык встречает тебя толпой людей на входе. Из-за этого складывается ощущение, что внутри полно народу. На самом деле это не так. Людей много, но свободных кресел в зале ожидания всегда предостаточно. Да и очередь на самом деле двигается быстро – вот за это сотрудникам СпецЦОНа хочу сказать личное человеческое спасибо.

Но кто же тогда эти люди, из-за которых буквально шарахаешься, думая, что в СпецЦОНе яблоку некуда упасть? Да, те самые «помогайки». Уже на входе они встречают тебя вопросом «Брат, оформление? Сестра, права?» Уж не знаю, кому они там и какие родственники, но у меня определенно таких братьев, «работающих» на входе в СпецЦОН, нет.

Но если вы считаете, что у вас все ок и вам помощь этих самых «помогаек» ни к чему – вы же законопослушный гражданин и все сделаете самостоятельно, не обольщайтесь.

Автовладельцы знакомы с ситуацией, когда оплатили штраф и забыли о нем. А при оформлении авто выясняется, что штраф действительно уплачен – и по базе именно так и выходит. Единственное, что нужно – поставить небольшой штамп.

«Вы знаете, я не могу снять с учета. У вас вот тут штампа нет. Но вы не переживайте, никуда ехать не надо. Выйдите на улицу – в соседнем здании слева от нашего найдете окошко, на нем написано «Штрафы и налоги» и вам сразу поставят штамп. Поставьте и приходите. Я вас подожду», – говорит милая девушка молодому человеку, с которым я приехала в автоЦОН, чтобы оформить сделку купли-продажи.

Мы направляемся к выходу, где к нам тут же начинают приставать «помогайки»: «Брат, штамп нужен? Штраф па? Давай, я поставлю. Сейчас все равно тебе не поставят штамп, скажут, чтобы ты в банк за квитанцией поехал. Барсей, брат, тыща тенге всего», – канючит «помогайка». Кстати, вот эти слова про банк я бы рекомендовала запомнить, скоро поймете, почему.

Но мы-то уверены, что у нас все окей. Выходим и в том направлении, которое нам указали, видим что-то среднее между бараком и ангаром – длинное высокое здание с несколькими дверями. Когда первая дверь оказалась закрытой, мы подумали, что вероятно не так поняли девушку-оператора. А, увидев разбитое стекло, решили – точно ошиблись и решили в справочной узнать, где же это здание.

На ресепшене нам ответили, что здание, где то самое окошко «Штрафы и налоги» – в здании, что слева от СпецЦОНа, то самое, с побитыми стеклами и закрытыми дверями. Обходим это здание и с торца обнаруживаем вход.

В окошке человек в погонах, посмотрев на справку, говорит: «Вам нужно проехать в банк (ну вы помните, что нам сказал «помогайка», – авт.) и взять оттуда квитанцию».

«Извините, штраф уплачен три года назад. А в банке такие квитанции хранят всего полгода», – возражает владелец авто.

«Ничем не могу помочь. Без квитанции никакого штампа. Если квитанцию не дадут, значит, придется снова оплатить штраф и все», – отвечает нам господин в погонах и возвращает справку.

Выходим из здания и возмущаемся абсурдностью ситуации. Тут к нам подходит другой «помогайка» и говорит: «Штамп па, брат? Берсей, өзім ұрып берем».

«Какой там, – сказали справку из банка везти», – возражает мой знакомый.

«Это вам так говорят. Ты мне тысячу тенге дай, через минуту справку тебе вместе со штампом отдам», – отвечает нам «помогайка».

Вот теперь можете закидать меня гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, но что это, как не прямое создание условий для работы «помогаек»? Тебя буквально толкают к тому, чтобы ты дал взятку, и тебе поставили этот несчастный штамп. Потому что по базе – ты штраф оплатил и это прекрасно видел тот самый человек в погонах. Он прекрасно понимает, что за справкой ты не поедешь, потому что в банке тебе ее не дадут. Вы просто дома любую квитанцию попробуйте сохранить, а через три года взгляните на листочек – он выцветет так, что на нем ничего невозможно будет прочитать. Получается, чтобы взять квитанцию тебе, во-первых, придется проехать не один десяток км до банка, во-вторых, вновь оплатить штраф, в-третьих, опять проехать десятки км до СпецЦОНа, прождать свою очередь и только потом снять машину с учета. Или тупо отдать «помогайке» 1000 тенге и через минуту получить справку. Какой вариант выбираете вы?

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись – первый владелец в свое время покупал авто в кредит. С банком полностью рассчитался еще два года назад. Но справку о снятии авто с ареста не забрал.

Если вы полагаете, что теперь выход только один – ехать в банк и снимать авто с ареста, вы глубоко заблуждаетесь. В СпецЦОНе вам предложат другой вариант решения. Естественно, предложение будет исходить от «помогаек». Честно говоря, мне страшно представить, сколько авто, которые, возможно, находятся в аресте, перепроданы благодаря помощи этих посредников.

Мы решили, что подпитывать коррупцию, царящую на входе в СпецЦОН мы не будем и оправились в банк. У банка свои правила и необходимые документы нам выдадут через 10 дней. Тогда и отправимся в автоЦОН во второй раз, посмотрим, изменится ли ситуация. Хотя что-то мне подсказывает, что нет. Ведь это действительно удобно одним и выгодно другим.

ОТКРОВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО «ПОМОГАЙКИ»

Стоило мне решиться написать статью об автоЦОНе, как жизнь сталкивает меня с человеком, который… В общем, послушайте, что он мне рассказал. На мой взгляд, это журналистское везение, когда тебе в тему попадаются такие люди.

Мы сидим в уютном кафе. Почему он решил рассказать, для меня остается загадкой.

«Ты знаешь, мне предложили работу сменить. Устал я пригонять машины. Да и небезопасно это. А тут обещают от 300 до 500 тысяч в месяц. Я буду помогать людям оформлять машины в СпецЦОНе. В общем, схема такая – главный менеджер, который видит, что люди торопятся и у них с документами проблема, будет отправлять их ко мне. Нет, что ты! У меня не будет стола в зале, среди менеджеров. Но зато я, во-первых, решу проблему человека, который хочет побыстрее все оформить, во-вторых, заработаю неплохо. Нет, я узнавал, я не буду «помогайкой» работать. Кем? Даже не знаю толком. Надо бы съездить еще раз переговорить с тем, кто мне работу эту предложил. Но деньги гарантированы», – рассказал молодой человек.

Внимание – это лишь его слова. Ручаться за истину не буду. Но что-то мне подсказывает, что доля правды в них есть. А вы как считаете?

Саида Турсуметова

P.S. Во время того самого рейда партийцы сетовали, что они не могут часто наведываться в СпецЦОН с проверками, потому что народ не идет, не пишет к ним жалобы и обращения. Прошу считать эту статью открытым обращением. И в первую очередь привлечь к ответу не «помогаек», а тех, кто создает для них такие благоприятные, я бы даже сказала, тепличные условия. Условия, при которых их бизнес процветает, а автовладельцы вынуждены идти за помощью к ним (см. историю со штампом о штрафе).