На 5 км Ташкентской трассы горела лесополоса.

Такова легенда тактических учений, которые прошли 2 мая. В них помимо пожарных приняли участие представители коммунальных служб – ЛТД Турмыс, Байтерек ЛБ, а также ГКП «Зеленый пояс» и местные жители.

В тушении условного степного пожара были задействованы 25 единиц спецтехники.

.По словам специалистов, наиболее эффективный способ избежать пожаров — это разъяснительная работа. Кроме того, необходима ты так называемые меры заградительного характера, то есть – опашка земель.

В планах сделать полосу вспаханной земли, которая отделяет трассу от полей и степных просторов, длиной в 400 км. Отметим, летом прошлого года произошло 5 лесных и степных пожаров.