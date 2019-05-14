В Туркестанской области открылся Центр миграционных услуг

14 мая в областном центре г. Туркестан открылся Центр миграционных услуг (ЦМУ).

Он призван повысить качество оказываемых государственных услуг иностранцам и лицам без гражданства и сократить время ожидания граждан (с 3-5 дней до 1 дня). В центре будут оказывать услуги по временной регистрации иностранцев и выдаче разрешений трудовым мигрантам, прибывшим для работы у физических лиц в домашнем хозяйстве граждан г. Туркестан, сообщает УМС ДП Туркестанской области.

Кроме того в центре трудовым мигрантам будут оказываться государственные услуги работниками банков 2-го уровня, филиалом Государственной корпорации «Правительство для граждан», медицинских и налоговых органов.

Работы по приему документов от граждан, их изготовление, а также выдача готовых документов будут осуществляться работниками Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Не будет контакта между сотрудниками полиции и гражданами, подающими документы. Сотрудники подразделений миграционной службы только будут проверять на соответствие поданных документов, вносить информацию в единую информационную систему. Это позволит исключить возникающие прецеденты коррупционного характера.

Напомним, что в апреле прошлого года в Шымкенте был задержан начальник Управления миграционной службы ДВД Южно-Казахстанской области при получении взятки в размере 3 500 долларов (подлинные деньги) 30 000 (в виде муляжа) за оказание содействия в получении гражданства РК четырем уроженцам Афганистана.