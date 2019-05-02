В Туркестане прошел информационный тур для туроператоров из Малайзии.

Управлением туризма и внешних связей Туркестанской области ведётся целенаправленная работа по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

При поддержке казахстанского туроператора «Sky Way» управление организовало информационный тур для представителей 12 ведущих туристических операторов Малайзии в Туркестанскую область. Гости побывали на экскурсии «Великий Шёлковый путь» и посетили основные достопримечательности области.

Организаторы уверены, что инфотур придаст дополнительный импульс для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества и привлечения туристов из Малайзии в Республику Казахстан.

Напомним, договорённость относительно организации ознакомительной поездки для ведущих туристических компаний и представителей СМИ Малайзии в нашу страну была достигнута на встрече представителей Управления туризма и внешних связей акимата Туркестанской области с Генеральным Секретарем Малайзийской ассоциации туристических агентств (MATTA) Н. Вонгом, в рамках форума на тему «Новые бизнес возможности в Республике Казахстан», прошедшего в феврале месяце этого года в городе Куала-Лумпур.