Суммы налогов при приобретении онлайн-Контрольно-кассовых машин в 2019 году для предпринимателей, работающих по патенту, уменьшатся.

С 2020 года узаконено повсеместное применение онлайн контрольно-кассовой машины.

Лицам, осуществляющим деятельность в текущем году на основе патента, дано право уменьшить сумму индивидуального подоходного налога, исчисленного за налоговый период на стоимость одной онлайн — ККМ, либо на сумму приобретения трехкомпонентной интегрированной системы (онлайн ККМ, POS-терминал, ERP системы) в размере 60 000 тенге, но не более чем на 50% от исчисленной суммы налога.

Департамент государственных доходов по г.Шымкент настоятельно призывает налогоплательщиков –патентчиков воспользоваться данной возможностью, не оставлять переход на онлайн-ККМ до конца года и перейти на альтернативный режим налогообложения.

Со второй половины апреля текущего года государственная услуга по регистрации онлайн ККМ полностью автоматизирована.

Управление разъяснительной работы