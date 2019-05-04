С 23 апреля по 6 мая во всех регионах Казахстана проходит акция «Медицина рядом!», посвященная сельскому здравоохранению.

В связи с этим, при поддержке филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области, врачи оказали медицинскую помощь жителям отдаленных от территории района населенных пунктов.



Цель акции – привлечь внимание к проблемам и показать примеры решения трудных вопросов здравоохранения в сельской местности. В ходе акции сельским жителям рассказали о том, какая медицинская помощь сегодня доступна на бесплатной основе и что будет положено для застрахованных в системе социального медицинского страхования (СМС) с января 2020 года.

В рамках акции для жителей отдаленных сел и аулов, в которых отсутствуют медицинские пункты, были организованы выезды врачебных бригад для оказания медицинской и консультативной помощи. Также население проинформировано о внедрении социального медицинского страхования, какая помощь доступна в рамках ГОБМП и ОСМС, какие есть возможности для получения медицинской помощи на селе.

Сельчан консультировали педиатр, хирург, невропатолог, врач по формированию здорового образа жизни, стоматолог и представители Фонда медицинского страхования.

Одним из важных направлений развития здравоохранения сегодня является усиление службы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и обеспечение населения региона пошаговым доступом к врачам общей практики (ВОП или участковые). Напомним, в Туркестанской области проживает 1981747 жителей. В целом, 710 организаций первичной медико-санитарной помощи, в том числе 191 врачебная амбулатория, 260 фельдшерских амбулаторных пунктов и 211 медицинских пунктов. В медицинских учреждениях области работают 4993 врача. В 2019 году планируется открыть еще 126 участков врачей общей практики, что позволит снизить нагрузку на одного врача до 1700 человек.

В сельской врачебной амбулатории «Кутарыс» из Сайрамского района была проведена акция «Медицина рядом!». В мероприятии приняли участие педиатр, хирург, невропатолог, ЗОЖ врач и стоматолог Сайрамской районной больницы «Карабулак». Представители Фонда медицинского страхования поделились необходимой информацией для населения. Кроме того, проведены передвижные флюорография населения, осмотры уровня холестерина в крови и приборов определения сахара, тонометра, фонендоскопа.

«Система медицинского страхования будет реализована с 1 января 2020 года. При этом ведется непрерывная работа по информированию среди населения. Основной целью системы является обеспечение своевременного, качественного и эффективного оказания медицинской помощи населению. Стоит отметить, что система дополняется рядом изменений, связанных с пожеланиями населения. То есть, обновлен состав категорий, освобождаемых от уплаты взносов в систему.

Таким образом, к данной категории относятся дети, лица зарегистрированные в качестве безработных, неработающие беременные женщины, неработающие граждане, занимающиеся воспитанием ребенка в возрасте до трех лет, лица, получившие отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, пенсионеры, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, отбывающие наказание в уголовно-исполнительных учреждениях по приговору суда, находящиеся в следственном изоляторе, неработающие оралманы, лица, имеющие многодетные матери, награжденные медалами «Алтын алқа», «Күміс алқа», или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденнные «Материнская слава» I и II степени, инвалиды, лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях средного, технического и профессионального, послесреднего, неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства, неработающее получатели государственной адресной социальной помощи.

Если граждане относятся к категории льгот, то взнос за него будет внесен государством,» – рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области Лаура Сапарбекова.