В Караганде в изолятор временного содержания водворен 40-летний житель города, запустивший надувной батут в эксплуатацию. Мужчина задержан за незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, который не соответствовал безопасности, что повлекло смерть ребенка, сообщает портал ekaraganda.kz.

Из Центрального парка медики доставили в реанимацию двоих детей. После осмотра, врачи диагностировали у них множественные ушибы, переломы и тупые травмы внутренних органов. Третий пострадавший отделался рваной раной на пальце.

На месте трагедии в парке работали пять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф. Они доставили в реанимацию двоих детей.

Напомним, что 25 мая текущего года в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

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По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области, — сообщили в пресс-службе Департаменте полиции Карагандинской области.