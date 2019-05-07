В прокуратуре Туркестанской области прошло торжественное собрание, приуроченное к празднику Победы и Дню защитника Отечества.

Прокурор области поздравил коллектив прокуратуры и особо отметил значение этих знаменательных дней.

«Праздник Победы – самый светлый и дорогой для нас​ праздник. Очень много казахстанцев не пожалели свои​ ​ жизни ради мира на земле. Наша задача сохранить светлую память об их подвигах», — подчеркнул прокурор области Н. Абдиров.

Также в рамках мероприятия проведены процедуры принятия молодыми сотрудниками присяги.

Оглашены приказы Генерального прокурора Республики Казахстан и прокурора области о присвоении классных чинов,​ поощрении работников, внесших вклад в укрепление законности и правопорядка.

По окончанию собрания состоялся концерт, подготовленный женской половиной коллектива прокуратуры области.