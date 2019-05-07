В прокуратуре Туркестанской области прошло торжественное собрание, приуроченное к празднику Победы и Дню защитника Отечества.
Прокурор области поздравил коллектив прокуратуры и особо отметил значение этих знаменательных дней.
«Праздник Победы – самый светлый и дорогой для нас праздник. Очень много казахстанцев не пожалели свои жизни ради мира на земле. Наша задача сохранить светлую память об их подвигах», — подчеркнул прокурор области Н. Абдиров.
Также в рамках мероприятия проведены процедуры принятия молодыми сотрудниками присяги.
Оглашены приказы Генерального прокурора Республики Казахстан и прокурора области о присвоении классных чинов, поощрении работников, внесших вклад в укрепление законности и правопорядка.
По окончанию собрания состоялся концерт, подготовленный женской половиной коллектива прокуратуры области.