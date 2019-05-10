Шымкентский танкист выявлен! Полицейские отреагировали моментально.

В Шымкенте полицейские выявили водителя автомашины, который переделал свое транспортное средство под танк Т-34 в честь празднования «Дня победы». Сотни жителей третьего мегаполиса страны по достоинству оценили идею владельца Hyundai . По словам самого автовладельца, нарушать ПДД он и не намеревался.

«Спасибо сотрудникам полиции за их работу. Меня сегодня пригласили в полицейский участок для проведения разъяснительной беседы, в ходе которой мне объяснили, что подобные дела на дороге не допустимы. После чего полицейские отпустили меня. Огромное спасибо нашим стражам порядка за понимание. Прошу прощения у жителей Шымкента», — говорит водитель Hyundai .