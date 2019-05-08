Шымкентские врачи спасли 3-летнюю девочку, выпившую бензин.

Ребенок по неосторожности выпил токсичную жидкость. После этого в тяжелом состоянии она была доставлена в местную больницу скорой медицинской помощи. Специалисты заметили повреждения внутренних органов малыша, и было решено экстренно перевести ребенка на лечение в Центр гипербарической оксигенации г.Шымкент.

Из-за сильных ожогов внутренних органов у трехлетней девочки, выпившей бензин, врачи немедленно госпитализировали ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда.

Для того, чтобы спасти ребенка, госпитализированного в реанимационное отделение, врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки.

В результате проводимых реанимационных мероприятий, состояние трехлетней девочки улучшилось,и на третий день ребенок был переведен из реанимационного отделения в палату.