В Шымкенте прошла внеочередная сорок девятая сессия маслихата города Шымкент шестого созыва.

На рассмотрение сессии был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

На внеочередной 49-ой сессии маслихата города Шымкента под председательством Бахадыра Салимова депутатскому корпусу представили кандидата в Сенат Парламента РК от города Шымкента.

Руководитель фракции партии Nur Otan Бекайдар Толегенов представил кандидатуру директора-главного редактора ТОО «Информационный центр «Шымкент» Айгуль Капбаровой. Депутаты маслихата поддержали ее единогласно.

Аким Шымкента отметил, что она соответствует всем требованиям и пожелал ей удачи. «Айгуль Жарылкасыновна — очень грамотный и опытный руководитель, — сказал он. — Внесла свой вклад в развитие мегаполиса. Уверен, она будет достойна представлять наш город в высшем законодательном органе». Трудовой путь А. Капбарова начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующим отделом в газете «Оңтүстік Қазақстан». Сегодня руководит газетами «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента».

Напомним, что на 24 июня 2019 года назначены выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего Дархана Сатыбалды.

Указом Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года Сатыбалды Дархан Амангельдиевич, занимавший выборную должность депутата Сената Парламента, назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Узбекистан.

19 марта 2019 года Центральной избирательной комиссией принято постановление о прекращении полномочий Д. Сатыбалды в качестве депутата Сената.

Согласно Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» досрочное прекращение полномочий депутата является основанием для назначения выборов депутата вместо выбывшего. При этом, выборы назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев с момента досрочного прекращения полномочий.

В соответствии с этим было принято постановление Центральной избирательной комиссии о назначении на 24 июня 2019 года выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего, а также утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.