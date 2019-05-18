Отдел ветеринарии Толебийского района завершает работу по весенней противоклещевой обработке.

В целях профилактики энзоотических заболеваний в весенне-летний период было обработано 37 240 голов крупного рогатого скота и 27 330 голов мелкого рогатого скота. Обеззаражено 887 000 тыс. кв. м приусадебных помещений и прилегающих к ним территорий, 12000 кв. м скотомогильников и водопоя, сообщает Пресс-служба акима Толебийского района.

На территории города Ленгер и 12 сельских округов в работе по профилактике опасных инфекций приняли участие около 100 специалистов. Дезинфекция продолжается.