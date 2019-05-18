Все строящиеся в городе Туркестан здания будут построены в восточном стиле.

В областном центре благоустроят территорию вокруг мавзолея Х.А.Яссави.

Сейчас в районе мавзолея началось строительство пешеходной аллеи, названной в честь Первого Президента РК, и строится она будет в восточном стиле, с учетом исторической ценности. передает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Полностью реконструируют территорию общей площадью12.9 га. После реконструкции появятся аллеи для пешеходов, велодорожки и специальные дороги, предназначенные для электротранспорта, а также комплексы фонтанов. В настоящее время застройкой данной территории занимается компания «ВAZIS-A».