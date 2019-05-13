Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

В Жетысайский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в дневное время неизвестные лица, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникли в его дом через окно и похитили дорогую одежду, золотые и серебряные украшения. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 300 тысяч тенге.

В целях раскрытия преступления сотрудники полиции Жетысайского РОП провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже чужого имущества. Задержанный полностью признался в содеянном и был доставлен в отдел полиции. В ходе следствия выяснилось, что задержанный ранее попытался совершить другую квартирную кражу, однако его заметил хозяин дома и воришка успел скрыться.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Также устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам повысить меры безопасности жилищ и сохранности своего имущества. В своих домах необходимо установить железные решетки на окнах, надежные замки на входные двери, охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Также, в случае кражи, если вы стали жертвой или очевидцем преступления, то следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102. Ведь своевременное обращению за помощью в полицию поможет стражам порядка раскрыть преступление по горячим следам.