Врачи Туркестанской области спасли трехлетнюю малышку, которая наглоталась таблеток.

Благодаря своевременной слаженной помощи врачей скорой медицинской помощи, Ордабасинского района и участкового врача ребенок выпивший лекарство пошел на поправку.

Маленькая пациентка из Ордабасинского района Алайдар Айшабиби, играя в доме, выпила 15 таблеток. Благодаря оперативному прибытию сотрудников скорой помощи и участкового врача, ей была оказана своевременная профессиональная медицинская помощь. Маленькой больной промыли желудок под наблюдением врача.

Медики Туркестанской области призывают родителей быть предельно внимательными. Не оставлять аптечки и бытовую химию в открытом доступе. Именно от вас, родителей, зависит здоровье и жизнь малышей.